На приобретение земельных участков
Автоградбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «На приобретение земельных участков» в 20 городах России
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Справочная информация
АО «Автоградбанк»
- Адрес
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423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
- Отделения и банкоматы
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в городе Набережные Челны
- Телефоны
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(8552) 32-50-00