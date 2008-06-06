Ипотека на вторичном рынке
Зенит Сочи, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека на вторичном рынке» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
- Адрес
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354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- Отделения и банкоматы
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в городе Сочи
- Телефоны
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(8622) 64-00-90