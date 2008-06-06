Вход
Поиск

Жилье на вторичном рынке

Объединенный Капитал, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Жилье на вторичном рынке» в 1 городе России
7
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Объединенный капитал»
Адрес
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 3 Банкоматы 4 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 325-94-95

Популярные предложения

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще