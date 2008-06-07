На покупку квартиры в строящемся доме от КЧУС
Хлынов, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «На покупку квартиры в строящемся доме от КЧУС» в 14 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
- Адрес
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610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
- Отделения и банкоматы
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в городе Киров
- Телефоны
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8 800 250-27-77 — звонок по России бесплатный