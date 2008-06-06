Семейная ипотека
Акибанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Семейная ипотека» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
- Адрес
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423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
пр-тМира, д. 88а
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
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8 800 100-25-42 — единая справочная служба