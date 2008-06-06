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Целевой кредит под залог имеющейся квартиры

Акибанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
Адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 88а
Отделения и банкоматы
в городе Набережные Челны
Отделения 8 Банкоматы 17 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-25-42 — единая справочная служба

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