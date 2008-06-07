На покупку квартиры или дома
Камский Коммерческий Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «На покупку квартиры или дома» в 11 городах России
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
- Адрес
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423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
- Отделения и банкоматы
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в городе Набережные Челны
- Телефоны
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8 800 200-04-38 — единая справочная служба