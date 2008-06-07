Вход
Поиск

Ипотека с нуля

Камский Коммерческий Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека с нуля» в 11 городах России
14
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
Отделения и банкоматы
в городе Набережные Челны
Отделения 6 Банкоматы 10 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба

Популярные предложения

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще