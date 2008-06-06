КУБ-Выгода
Кредит Урал Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «КУБ-Выгода» в 1 городе России
13
Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
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455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- Отделения и банкоматы
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в городе Магнитогорск
- Телефоны
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(3519) 24-89-33