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Комната

Ижкомбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Комната» в 15 городах России
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Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
Отделения и банкоматы
в городе Ижевск
Отделения 10 Банкоматы 62 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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