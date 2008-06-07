Перекредитовка
Ижкомбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Перекредитовка» в 15 городах России
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Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
- Адрес
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426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- Отделения и банкоматы
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в городе Ижевск
- Телефоны
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8 800 301-91-91 — единая справочная служба