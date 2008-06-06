Ипотека по — семейному
Кубань Кредит, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека по — семейному» в 48 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
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350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Отделения и банкоматы
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в городе Краснодар
- Телефоны
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8 800 555-25-18 — единая справочная служба