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Готовое жилье

Кубань Кредит, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое жилье» в 48 городах России
18
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 40 Банкоматы 50 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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