Земля и дома в поселках
Интерпромбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Земля и дома в поселках» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
- Адрес
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119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 232-20-50(495) 777-12-33