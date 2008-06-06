Вход
Поиск

Земля и дома в поселках

Интерпромбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Земля и дома в поселках» в 1 городе России
18
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
Адрес
119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 11 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 232-20-50
(495) 777-12-33

Популярные предложения

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще