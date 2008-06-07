Рефинансирование
Алмазэргиэнбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 19 городах России
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Справочная информация
ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
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677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Отделения и банкоматы
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в городе Якутск
- Телефоны
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(4112) 34-36-62