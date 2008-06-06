Народная ипотека
Кошелев-Банк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Народная ипотека» в 6 городах России
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
- Адрес
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443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
- Отделения и банкоматы
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в городе Самара
- Телефоны
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(846) 251-00-00