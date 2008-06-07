Вход
Поиск

Приобретение готового жилья

Московское Ипотечное Агентство, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение готового жилья» в 1 городе России
5
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
Адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 380-30-40
8 800 707-20-38 — единая справочная служба

Популярные предложения

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще