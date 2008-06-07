Рефинансирование
Московское Ипотечное Агентство, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство»
- Адрес
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107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 380-30-408 800 707-20-38 — единая справочная служба