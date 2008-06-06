Готовое жилье
Всероссийский Банк Развития Регионов, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое жилье» в 48 городах России
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
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129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
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8 800 700-03-49 — контакт-центр