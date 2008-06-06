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Новостройка

Всероссийский Банк Развития Регионов, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новостройка» в 48 городах России
13
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 7 Банкоматы 135 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр

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