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На улучшение жилищных условий с использованием средств материнского/ регионального капитала

Агросоюз, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус
  • комната / доля в квартире
  • земельный участок

Тип программы

  • собственная программа
  • материнский капитал

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

в процессе кредитования оплачиваются только проценты по кредиту; основной долг погашается средствами Пенсионного Фонда РФ

Нарушение обязательств по кредиту

20% годовых от суммы просрочки

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • отсутствие комиссий
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «На улучшение жилищных условий с использованием средств материнского/ регионального капитала» в 11 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Агросоюз»
Адрес
101000, г. Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 600-02-02 — единая справочная служба

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