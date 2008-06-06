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Ипотека — New проф

Юг-Инвестбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус
  • земельный участок
  • коммерческая недвижимость

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+0.5-1 п. п. к ставке при отказе от страхования ( исключая кредиты до 1 года)

Требования и документы

Категория заемщика

  • индивидуальные предприниматели

Доход

подтверждение дохода

  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка на дату заключения договора от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • созаемщиками могут быть третьи лица

Минусы

  • небольшой срок кредитования;
  • небольшая сумма кредитования;
  • высокая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека — New проф» в 26 городах России
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Справочная информация
ОАО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(861) 259-66-56

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