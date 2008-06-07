ЖК Бакалавский, 16
Национальный Стандарт, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
приобретение недвижимости в жилом комплексе "ЖК Бакалавский" (г. Москва, Бакалавский пр., 16)
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
+3 п. п. при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая процентная ставка;
- отсутствие комиссий
Минусы
- подтверждение основного дохода только справкой по форме 2-НДФЛ