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ЖК Бакалавский, 16

Национальный Стандарт, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке

приобретение недвижимости в жилом комплексе "ЖК Бакалавский" (г. Москва, Бакалавский пр., 16)

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

+3 п. п. при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая процентная ставка;
  • отсутствие комиссий

Минусы

  • подтверждение основного дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «ЖК Бакалавский, 16» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
Адрес
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 Банкоматы 29 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-33-00 — единая справочная служба

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