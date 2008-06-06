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Приобретение машиноместа/гаража

Зенит Сочи, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • гараж / машиноместо

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+2/1/2 п. п. к ставке без личного/титульного/имущественного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса
  • молодая семья

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просрочки

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • наличие скидки к ставке для зарплатных клиентов банка и молодых семей;
  • альтернативные способы подтверждения дохода

Минусы

  • небольшой срок кредитования при отсутствии у заемщика действующего ипотечного кредита на приобретение недвижимости ( при наличии - до 30 лет)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение машиноместа/гаража» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
Отделения и банкоматы
в городе Сочи
Отделения 6 Банкоматы 11 посмотреть на карте
Телефоны
(8622) 64-00-90
Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сочи
Отделения 6
Банкоматы 11
посмотреть на карте
Телефоны
(8622) 64-00-90

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