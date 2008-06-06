Вход

Апартаменты

Банк «ФК Открытие», ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • апартаменты

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+2/2/4 п. п. к ставке без личного/ титульного/ личного и титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • сейфовая ячейка
  • аккредитив

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка Банка России на дату заключения кредита от суммы просрочки

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможно привлечение в качестве солидарного заемщика гражданского супруга(и);
  • единая процентная ставка на весь срок кредита;
  • возраст заемщика на момент выдачи кредита - от 18 лет;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО - 15 млн рублей;
  • при покупке апартаментов у ГК "ИНТЕКО" минимальный первоначальный взнос от 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Апартаменты» в 157 городах России
20
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 53 Банкоматы 158 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 53
Банкоматы 158
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще