Приобретение машиноместа/гаража
Банк Зенит, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- гараж / машиноместо
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+2/1/2 п. п. к ставке без личного/титульного/имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
- молодая семья
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие скидки к ставке для зарплатных клиентов банка и молодых семей;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- допускается кредитование без подтверждения дохода
Минусы
- небольшой срок кредитования при отсутствии у заемщика действующего ипотечного кредита на приобретение недвижимости ( при наличии - до 30 лет)
Особые ограничения
- сумма кредита для регионов, за исключением Москвы и МО - от 300 тыс. до 1,5 млн рублей