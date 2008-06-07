Свой дом
Алмазэргиэнбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
- строительство жилого дома
строительство объекта индивидуального жилищного строительства и приобретение жилого недвижимого имущества с использованием средств материнского (семейного)капитала
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- не требуется
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Порядок погашения
- в конце срока
Нарушение обязательств по кредиту
18,25% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- при строительстве жилого дома обеспечение не требуется;
- допускается кредитование без первоначального взноса
Минусы
- высокая ставка;
- длительный срок рассмотрения кредитной заявки;
- небольшая сумма и срок кредита