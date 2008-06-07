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Свой дом

Алмазэргиэнбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • жилой дом / таунхаус
  • строительство жилого дома

строительство объекта индивидуального жилищного строительства и приобретение жилого недвижимого имущества с использованием средств материнского (семейного)капитала

Тип программы

  • собственная программа
  • материнский капитал

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • не требуется

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • в конце срока

Нарушение обязательств по кредиту

18,25% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • при строительстве жилого дома обеспечение не требуется;
  • допускается кредитование без первоначального взноса

Минусы

  • высокая ставка;
  • длительный срок рассмотрения кредитной заявки;
  • небольшая сумма и срок кредита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Свой дом» в 19 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Сайт
www.albank.ru
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Телефоны
(4112) 34-36-62

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