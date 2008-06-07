Ипотека без страхования
Челябинвестбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность учета средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- страхование не требуется
Особые ограничения
- при учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 5%;
- акция действует до 20 января 2019 года