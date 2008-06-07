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ПриоДизайн

Прио-Внешторгбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • ремонт

предоставляется на оплату дизайнерских услуг и отделочных работ, мебели, техники и электроники в партнерстве с дизайн-студией «Canape», г. Рязань

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • страхование не требуется

Минусы

  • небольшие срок и сумма кредита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «ПриоДизайн» в 10 городах России
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Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
Адрес
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4912) 24-49-24 — единая справочная служба

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