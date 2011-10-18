Оптимальная ипотека
Ипотека24, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- апартаменты
- комната / доля в квартире
- коммерческая недвижимость
Тип программы
- другое
ООО «Национальная Фабрика Ипотеки»
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+2 п. п. к ставке при отказе от личного/титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- выписка со счета
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
- аккредитив
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика от 18 лет;
- возможность использовать материнский капитал и государственные субсидии;
- различные варианты подтверждения дохода
Минусы
- крупный первоначальный взнос
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита в регионах, за исключением Москвы и Московской области - 5 млн рублей;
- минимальная сумма кредита при покупке жилой недвижимости - 10 млн рублей;
- минимальный первоначальный взнос при покупке коммерческой недвижимости - 40%