Вход

Оптимальная ипотека под залог имеющейся недвижимости

Ипотека24, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • комната / доля в квартире
  • ремонт

Тип программы

  • другое

ООО «Национальная Фабрика Ипотеки»

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+2 п. п. к ставке при отказе о личного/титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода не требуется

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • выписка со счета
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка
  • аккредитив

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возраст заемщика от 18 лет;
  • различные варианты подтверждения дохода

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита может достигать до 50% от стоимости закладываемой коммерческой недвижимости/апартаментов; до 5 млн рублей в регионах, за исключением Москвы и МО;
  • минимальная сумма кредита при покупке жилой недвижимости - 10 млн рублей
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Оптимальная ипотека под залог имеющейся недвижимости» в 6 городах России
26
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
Адрес
115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
Сайт
ipoteka24.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 0
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 550-36-00

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще