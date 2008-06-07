Приобретение жилого дома с земельным участком у банка
Банк «Возрождение», ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
- земельный участок
на покупку недвижимости, находящейся в собственности банка
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+3 п. п. к ставке без страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- предоставляется ИП;
- лояльные требования к возрасту заемщика
Минусы
- крупная надбавка к ставке при отказе от заключения договора коллективного страхования
Особые ограничения
- при изменении условий продукта в части увеличения базовой процентной ставки и отсутствии заключенного кредитного договора по истечении 14 календарных дней с даты принятия банком положительного решения по кредитной заявке на ранее действующих условиях продукта применяется процентная ставка по аналогичному виду продукта, действующему на дату заключения кредитного договора