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Приобретение жилого дома с земельным участком у банка

Банк «Возрождение», ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • жилой дом / таунхаус
  • земельный участок

на покупку недвижимости, находящейся в собственности банка

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+3 п. п. к ставке без страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • предоставляется ИП;
  • лояльные требования к возрасту заемщика

Минусы

  • крупная надбавка к ставке при отказе от заключения договора коллективного страхования

Особые ограничения

  • при изменении условий продукта в части увеличения базовой процентной ставки и отсутствии заключенного кредитного договора по истечении 14 календарных дней с даты принятия банком положительного решения по кредитной заявке на ранее действующих условиях продукта применяется процентная ставка по аналогичному виду продукта, действующему на дату заключения кредитного договора
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
Сайт
www.vbank.ru
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