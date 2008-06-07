Рефинансирование
Левобережный, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- банк "ДельтаКредит"
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1.5 п. п. к ставке при отказе от личного и/или имущественного страхования; + 1 п. п. при отказе от титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
- привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
- допускается выдача кредита иностранным гражданам;
- допускается кредитование без подтверждения дохода
Минусы
- на сайте банка нет информации о санкциях за просрочку платежа
Особые ограничения
- минимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы и МО - 600 тыс. рублей