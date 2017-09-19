Здравствуйте! Я являюсь бывшим сотрудником Волго-Вятского банка Сбербанка России (работала в Нижегородской области в 2015 году). Недавно понадобилась справка по форме 182-н, для расчёта больничного листа. После посещения отделения в котором работала (для этого пришлось приехать в Нижний Новгород. Ныне проживаю в Москве), мне сказали, что надо отправить запрос на электронную почту OplataTrudaSamara@sberbank.ru. Мне пришел ответ, в котором была указана уже другая электронная почта. В итоге отправила запрос и на вторую почту. После прочтения отзывов о получении справки 182-н на сайте www.banki.ru, и общении со знакомыми сотрудниками, стало ясно, что справку я буду ожидать пару месяцев. Так как справка нужна в самое ближайшее время, для оформления больничного листа по беременности и родам, возможно ли как можно быстрее отправить скан справки, чтобы я могла предоставить её в бухгалтерию по месту работы? И в принципе ускорить процесс выдачи справки 182-н? Также в офисе мне дали номер телефона по которому можно было выяснить был ли получен запрос на оформление данной справки и уточнения статуса заявки. Звоню на этот номер в течение 2-х дней, но так и не смогла дозвониться (никто не берет трубку).