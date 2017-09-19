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Справка 182-н нормально (0)
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Здравствуйте! Я являюсь бывшим сотрудником Волго-Вятского банка Сбербанка России (работала в Нижегородской области в 2015 году). Недавно понадобилась справка по форме 182-н, для расчёта больничного листа. После посещения отделения в котором работала (для этого пришлось приехать в Нижний Новгород. Ныне проживаю в Москве), мне сказали, что надо отправить запрос на электронную почту OplataTrudaSamara@sberbank.ru. Мне пришел ответ, в котором была указана уже другая электронная почта. В итоге отправила запрос и на вторую почту. После прочтения отзывов о получении справки 182-н на сайте www.banki.ru, и общении со знакомыми сотрудниками, стало ясно, что справку я буду ожидать пару месяцев. Так как справка нужна в самое ближайшее время, для оформления больничного листа по беременности и родам, возможно ли как можно быстрее отправить скан справки, чтобы я могла предоставить её в бухгалтерию по месту работы? И в принципе ускорить процесс выдачи справки 182-н? Также в офисе мне дали номер телефона по которому можно было выяснить был ли получен запрос на оформление данной справки и уточнения статуса заявки. Звоню на этот номер в течение 2-х дней, но так и не смогла дозвониться (никто не берет трубку).
Рамина Базарбаевабывший сотрудник
19.09.2017 19:40
Ответ банка:
Рамина, добрый день!

Спасибо за отзыв. Письмо со справкой отправлено на указанный вами адрес 21.09.2017 года. Трек номер для отслеживания письма на портале Почты России я направила вам в личном сообщении.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
3 комментария
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Сбербанк России
Представитель банка
20.09.2017 12:05
Рамина, добрый день!

Спасибо большое за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только будут результаты, я сообщу их вам.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Рамина Базарбаева
Автор отзыва
20.09.2017 13:58
Большое спасибо! Буду ждать.
a_fedin
25.10.2017 17:19
Добрый день! у меня такой же вопрос. Помогите, пожалуйста, я работал В ЦА. Скажите к кому обратиться за получением справки по форме 182н.
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