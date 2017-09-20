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|Нет выплаты единовременного пособия
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В конце августа был оформлен декретный отпуск по уходу за ребенком, 01.09.2017 был создан приказ. По закону выплата производится в течение 10 дней или же в первую выплату зарплаты или аванса. 20 числа должна была быть выплата единовременного пособия, ее нет. Прошу разобраться в данной ситуации и произвести выплату. Ходить каждый день на работу и смотреть есть начисления или нет, у меня нет возможности с грудным ребенком.
табельный номер: 364514.
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ViktoriyaTashkova • сотрудник
20.09.2017 21:19
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Ответ банка:
ViktoriyaTashkova, добрый день!
Спасибо за отзыв, он позволил нам разобраться в ситуации и принять меры для выплаты пособия.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо большое за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только будут результаты, я сообщу их вам.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.