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Нет выплаты единовременного пособия плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В конце августа был оформлен декретный отпуск по уходу за ребенком, 01.09.2017 был создан приказ. По закону выплата производится в течение 10 дней или же в первую выплату зарплаты или аванса. 20 числа должна была быть выплата единовременного пособия, ее нет. Прошу разобраться в данной ситуации и произвести выплату. Ходить каждый день на работу и смотреть есть начисления или нет, у меня нет возможности с грудным ребенком.
табельный номер: 364514.
ViktoriyaTashkova • сотрудник
20.09.2017 21:19
Ответ банка:
ViktoriyaTashkova, добрый день!

Спасибо за отзыв, он позволил нам разобраться в ситуации и принять меры для выплаты пособия.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
1 комментарий
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Сбербанк России
Представитель банка
21.09.2017 13:15
ViktoriyaTashkova, добрый день!

Спасибо большое за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только будут результаты, я сообщу их вам.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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