В конце августа был оформлен декретный отпуск по уходу за ребенком, 01.09.2017 был создан приказ. По закону выплата производится в течение 10 дней или же в первую выплату зарплаты или аванса. 20 числа должна была быть выплата единовременного пособия, ее нет. Прошу разобраться в данной ситуации и произвести выплату. Ходить каждый день на работу и смотреть есть начисления или нет, у меня нет возможности с грудным ребенком.

табельный номер: 364514.