Здравствуйте! 02.10.2017. уволилась по истечении срока. Сразу же заказала по программе все справки: для ЦЗН, ф.2-ндфл и ф.2-н. А также чтобы отправили трудовую книжку. Первой пришла трудовая, хорошо, что отправили заказным письмом, т. к. номер дома был указан неверно на конверте, и такого в посёлке у нас нет. Благодаря нашей почте, письмо мне доставили. Трудовую получила.))) 13.10.2017 пришли справки ф.2-ндфл, по конверту дата отправления стоит 10 число, хотя заказала 2.10.17. Остальных двух справок так и нет.... ((( А эта справка нужна в ЦЗН для получения пособия....