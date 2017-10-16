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|Не отправляют справку для предоставления в центр занятости
|не голосовал
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|Здравствуйте! 02.10.2017. уволилась по истечении срока. Сразу же заказала по программе все справки: для ЦЗН, ф.2-ндфл и ф.2-н. А также чтобы отправили трудовую книжку. Первой пришла трудовая, хорошо, что отправили заказным письмом, т. к. номер дома был указан неверно на конверте, и такого в посёлке у нас нет. Благодаря нашей почте, письмо мне доставили. Трудовую получила.))) 13.10.2017 пришли справки ф.2-ндфл, по конверту дата отправления стоит 10 число, хотя заказала 2.10.17. Остальных двух справок так и нет.... ((( А эта справка нужна в ЦЗН для получения пособия....
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Nata1108 • бывший сотрудник
16.10.2017 15:41
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Ответ банка:
Nata1108, добрый день!
Спасибо за отзыв, он помог нам разобраться в ситуации. Все необходимые документы мы вам направили по почте и вы их уже получили.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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