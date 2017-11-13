Доброго времени суток,коллеги!

Я проработала в данном банке в ДО "Хабаровский" около 7 месяцев. Мне этого хватило, чтобы насмотреться на ужасы работы в данном банке. Было и хорошее и плохое. Но обо всём по порядку.



Поясню сразу, я ушла из банка не потому что зарплата маленькая и тп, а потому что так сложились обстоятельства.



Начнём с хорошего. Работала и жила я в центре, то есть в центральном офисе города Хабаровска. У меня была хорошая РГКО Ю.В.Б., она мне была для меня, как вторая мамочка. Она действительно была для меня примером, к ней можно было обратится за помощью и т.п. Работа мне моя нравилась. Система мотивация я считаю идеальная. Да было досадно видеть, что когда ты выходишь на премию, а в итоге её не получаешь. А не получаешь ты её потому, что не передаются во время документы. Были так же премии от партнёров и было всё очень вкусно и мотивация отличная. Коллектив мне попался хороший. Было грустно покидать их.



О плохом. Вечные очереди по 1,5 - 2 часа, люди приходили злые и это очень сильно портило настроение всем нам. Сотрудников не хватало постоянно. Люди менялись быстро. И на то есть причина, хамское отношение и превышение должностных полномочий со стороны определённых людей. Я не хотела уходить до последнего, но мне пригрозили внутренней проверкой СБ, пригрозили что я больше нигде не найду работу. Хочется пожелать удачи своим уже бывшим коллегам и сказать большое спасибо всем, кому я нравилась и кому не особо.