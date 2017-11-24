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|Благодарность тренеру Елене за отличную работу
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Добрый день!
В Банке Тинькофф работаю уже третий год. Все очень нравится. Недавно Руководство организовало нам тренинги. Тренинги проводила тренер Т. Елена. Атмосфера на тренинге была очень дружелюбная, было видно что тренер старается всем помочь. Если оставались вопросы, то можно было получить ответы сразу. Огромное за это спасибо.
Елена вы отличный педагог!!!
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olga190689 • сотрудник
24.11.2017 12:38
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Ответ банка:
Здравствуйте, Ольга.
Спасибо за позитивную обратную связь и высокую оценку работы тренера.
Благодарность Елене передали.
Спасибо за то, что Вы с нами! Желаем удачи!
С Уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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