Добрый день!

В Банке Тинькофф работаю уже третий год. Все очень нравится. Недавно Руководство организовало нам тренинги. Тренинги проводила тренер Т. Елена. Атмосфера на тренинге была очень дружелюбная, было видно что тренер старается всем помочь. Если оставались вопросы, то можно было получить ответы сразу. Огромное за это спасибо.

Елена вы отличный педагог!!!