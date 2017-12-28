Работаю в РСХБ уже более 10 лет, работать в этом банке мне и моим коллегам раньше очень нравилось, мы работали и получали достойную зарплату и премию, но в конце 2014 года началось твориться невообразимое: была снижена заработная плата, перестали платить нормальную премию, более 2000 сотрудников подверглись сокращению, многие офисы были закрыты, те что не закрылись работали сокращенный рабочий день, сотрудников заставляли брать по несколько дней каждый месяц без содержания и все это объяснялось руководством, как вынужденная временная мера в связи с тяжелым финансовым положением в стране и банке. Кризис как говорится, о это заморское, не понятное и в тоже время все объясняющее слово. Короче зарплаты стали просто смешные, их размеры вы можете посмотреть на сайте ru.indeed.com. Однако я решил проверить так ли все плохо на самом деле как нам рассказывает руководство, я зашел на официальный сайт rshb.ru (это может кстати сделать каждый, это открытая информация) и в разделе отчетность, проанализировал годовые бухгалтерские отчеты (в составе аудиторского заключения) за 2013-2016 годы, сделал выборку информации о расходах на содержание персонала:

в 2013 году на оплату труда сотрудников банка потрачено 18 591 369 тыс. руб.;

в 2014 году на оплату труда сотрудников банка потрачено 19 294 991 тыс. руб.;

в 2015 году на оплату труда сотрудников банка потрачено 18 129 337 тыс. руб.;

в 2016 году на оплату труда сотрудников банка потрачено 18 655 064 тыс. руб.;

Как мы видим из этих цифр, они из года в год остаются неизменны, за исключением небольшого увеличения в 2014 и небольшого уменьшения в 2015, но это я думаю было связано с досрочной выплатой выходного пособия сокращенным в конце 2014, почти на эту же сумму уменьшен расход в 2015, а в остальном расходы из года в год остаются стабильно ровными, из чего можно сделать вывод, что можно было ежегодно платить одинаковую зарплату не снижая ее размера и не сокращать людей. Однако материальное довольствие сотрудников почему-то снижалось с каждым годом и скатилось на уровень 2011 года, а у некоторых на уровень 2007 года. Ну вы все видели данные о размерах зарплат представленные на сайте ru.indeed.com и при подсчёте средняя зарплата составила 18 000 рублей, эта сумма равна, а где-то чуть меньше средней пенсии по стране, т.е. по уровню дохода нас уже обогнали пенсионеры, боюсь если так будет продолжаться, то по уровню доходов нас обгонят безработные, получающие пособие по безработице. Однако если взять размер расходов за любой из годов и тупо разделить на количество работающих сотрудников (18 655 064 000 /27 111=688099), а потом получившееся разделить на количество месяцев в году (688099/12=57498 ), мы получим размер оплаты труда, который мог бы получить любой сотрудник и уборщица и водитель и любой специалист и который при подсчете составил 57 341 рублей. Вы представляете, 50 тысяч рублей, а теперь сравните это с тем, что вы получаете в регионах, а? как вам? Эту зарплату мог бы получать и был бы счастлив каждый сотрудник, и в Тамбове и в Твери, а получают по факту только 10 % сотрудников и они являются начальниками. А как же остальные сотрудники?



Кстати можно произвести обратный расчет, он тоже очень интересный получается, взять среднюю зарплату, умножить на 12 месяцев и умножить на количество сотрудников, (1800*12=216000*27111= 5 855 976 000) то получится что на зарплаты рядовых сотрудников потрачено 5,8 миллиарда. руб., а на что тогда вопрос потрачены остальные средства? (18,6 мл. – 5,8 мл. = 12. только задумайтесь неизвестна судьба почти 13 миллиардов рублей недошедших до рядовых сотрудников. Может их получило руководство, которое составляет 10% от общего числа сотрудников в виде премий? Это остается загадкой!!!



И вот в связи с этой, вышеперечисленной информацией напрашивается несколько вопросов к банку. Как в банке при размере статьи одних и тех же расходов на оплату труда, сотрудники в 2013 году могли жить сыто и достойно получая высокую зарплату, а в 2016 практически голодать и трудиться за копейки? Как вообще это возможно в банке со 100% государственным капиталом? Что это, результат неумелого руководства или намеренное одурачивание рядовых сотрудников? И вообще, где наши зарплаты, где наши деньги?



Так что уважаемые коллеги, получается, что нас жестоко обманули и продолжают обманывать, прикрываясь отговорками, что нет денег, хотя мы все видим, что они есть в достаточном количестве и не было никакой необходимости: ни снижать зарплаты и премии, ни закрывать офисы, ни сокращать людей, ни работать сокращенный день, ни ходить без содержания за свой счет, это все можно объяснить только одним, если зарплаты были снижены у одних, а фонд оплаты труда остался в прежних размерах, значит зарплата выросла у других и эти другие просто начали жить за наш с вами счет, это законная схема отъема денег у одних и передачи другим, как говорится деньги никуда не исчезли, а просто поменяли карманы. И этот произвол невозможно остановить, поскольку у нас в банке даже нет профсоюзов которые могли бы за нас с вами уважаемые сотрудники заступиться, а нам соответственно остается только молча все это терпеть и существовать в бедности, наблюдая как за наш с вами счет жируют отдельные личности, поэтому действующие сотрудники, понимая, что происходит, и не получая должного материального стимулирования вынуждены трудиться без особого энтузиазма, или искать другие места работы, а банк соответственно топтаться на месте, вместо того, чтобы развиваться. А денежки продолжать утекать, в не известном направлении, с мотивировками, что во всем виноват мифический кризис.



И это все не мое частное мнение и не субъективные сужения как будет написано в комментарии банка ниже, а самые настоящие и неоспоримые факты, я бы сказал печальные факты, подкрепленные цифрами, расчетами и ссылками на общедоступные ресурсы.