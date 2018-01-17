Добрый день!

Проработал в ПРОЦ АБ 3 года и с нового 2018 года решил начать новую жизнь, 25 декабря 2017 года написал заявление на увольнение и в итоге 9 января 2018 года я уже был уволен получил расчет трудовую. При этом премирование происходит из расчета Т+1 в итоге я должен был получить премию за ноябрь в январе, но в связи с тем что я уволился, премию мне не выплатили. Мало того, за декабрь я не получаю премию, так еще и за ноябрь. При этом выполняя полностью все KPI. Почему так? Я выполнил все свои обязательства перед банком, почему АБ не выполняет свои обязательства передо мной в виде премирования?