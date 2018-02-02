Хочу рассказать о негативном опыте обучения и оформления на вакансию «специалист колл-центра» банка ВТБ на м.Южная. Вакансию я нашел стандартным способом, на сайте HH.ru. Требований к соискателю особых не было, кроме как высшее образование и грамотная речь. Зарплата от 40 000 на руки. После отправки резюме мне позвонили на следующий день, очень оперативно, и сразу пригласили на собеседование.



18.01.2018. К указанному времени у кабинета нас было всего трое человек. Девушка Светлана (сотрудник банка, фамилию не знаю) провела быструю презентацию о специфике работы, рассказала про оклад в 35000 плюс премия пол-оклада за выполнение несложного плана. Единственный минус был в том, что первые две недели обучения не оплачиваются. В конце неоплачиваемого обучения по результатам теста и экзамена люди проходят на второй этап и оформляются в штат. В конце собеседования Светлана неожиданно достает тестовые задачи и дает время на решение. Задачи несложные, но люди, не работавшие ранее в банке могут не сообразить как их решить. Именно по этой причине одну из девушек отправили домой сразу. Нас осталось двое (я работал в Сити банке три года, а вторая девочка в банке Тиньков). Нас сразу повели заполнять анкеты, собрали все наши документы и отсканировали их для будущего оформления. В конце подсунули трудовой договор без даты, тоже на будущее, и очень насторожило то, как быстро нас просили его подписывать. Я, отработав в таких компаниях как старбакс и Сити банк, видимо забыл о суровой реальности, где люди могут нагло обманывать. Но об этом чуть позже. Очень сильно затуманилось сознание именно масштабом компании ВТБ! Это ведь второй по величине банк страны!



22.01.2018. Обучение проходило на м. Тульская в бизнес центра Plaza-2. В группе нас было 20 человек. Две недели все было отлично, изучали продукты банка и программы, с которыми придется работать. Тут не буду углубляться, только опять же повторюсь - очень сложное обучение для людей, не работавших в банковской сфере.



Первый негативный момент был на третий день обучения. В 21:00 мне звонит сотрудник Татьяна и сообщает, что мои документы развернули (поясню – у меня Болгарское гражданство и вид на жительство, который дает мне право работать на территории рф в любой организации и на правах граждан РФ. Данный документ не обременяет работодателя никакими дополнительными запросами и процедурами при оформлении. Этот документ существует уже лет 10, а в ВТБ не знают, что это такое. Сити банк оформил меня за три рабочих дня без единого вопроса). Я спросил в чем причина, на что ответ был: «мы делали запрос по гражданам Болгарии и мы не принимаем иностранных граждан!» Штааа?! Извините за вставку, но именно она пришла в голову. Как может огромный банк с огромным эйчар и юридическим отделом держать столь некомпетентных сотрудников, которые принимают вид на жительство и «делают какие-то запросы» по Болгарии. Смешно. На самом деле я уверен, что им просто было лень меня оформлять, вот они и решили мне сказать так, авось прокатит. Но я попросил письменный отказ по данной причине, так как подобный отказ неправомерен согласно статье 64 ТК РФ, и как по волшебству на следующий день мои документы вернулись обратно на оформление и на какую-то долгую проверку, дольше чем у граждан РФ, так как у вас «другое гражданство». Это ладно, я стерпел, хотя напомню, что мое оформление не требует никаких дополнительных телодвижений.



1.02.2018. День экзамена. Все собрались в аудитории в здании ВТБ на варшавском шоссе. Примерно в 9:30 половина группы уже писала тест, вторая половина ждала, так как компьютеров на всех не хватало. Тест не сдали три человека, но их все равно допустили ко второй части экзамена, где нужно было показать умение работы в программе. Было всего два экзаменатора, так что просидели мы там до 16:00. Меня экзаменовал Алексей, руководитель группы. Осталось очень приятное впечатление. Я надеялся работать под его началом, если бы далее все было как обещали.



Пришли объявлять результаты, сразу отсеяли человек 7. Остальные спокойно выдохнули, и я в том числе. Вдруг нам говорят, что и оставшихся не могут принять всех и нужно будет подождать еще полчаса для решения финальных результатов. Подождали. Объявили. Осталось нас 8 человек. Очень жесткий отбор на стартовую позицию в колл-центр. Это ненормально.



2.02.2018. Приходим мы на первый день второго этапа обучения. Все по стандартной схеме, изучаем процедуры. Пришло время обеда, час, все как положено. И тут вдруг как гром среди ясного неба, тренер Светлана сообщает нам такую вещь «вы, ребят, на оформлении не переживайте, но первые месяц-два в период адаптации вас оформят на полставки, а некоторых девочек на декретную ставку! Это для вашего же блага, вы не осилите 8-ми часовой рабочий день. Далее ваш руководитель сам решит, когда вас перевести на полную ставку! Точных сроков нет.» Все в шоке. Это что вообще такое?! ПОЧЕМУ данную информацию озвучивают после потерянных двух недель обучения, на которые я бы не ходил, зная это. Вот тут я и вспомнил о договоре, который мне листали со скоростью света. Там сто процентов это прописано, и да, косяк мой, что я не прочитал. Но работать в компании, где сотрудникам врут и не договаривают, я не собираюсь. И зачем нужно тратить время друг друга, я тоже не понимаю. Ведь за эти две недели я не сделал ничего полезного для компании. Никто не выиграл! Зачем скрывать информацию таким образом?

Подытожу. К тренерам и сотрудникам непосредственно колл-центра у меня претензий нет, они тоже через это проходили, и скорее всего им запретили говорить о подводных камнях. Основные претензии у меня к отделу подбора кадров! Это непрофессионально. Это стыдно. Особенно для такой огромной организации.

Не советую ВТБ как работодателя.