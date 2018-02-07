Очень жаль, что все неудачи на сегодня в банке скидывают на зама! КТ меньше 90% ЗАМ не удержал, оценки плохие ЗАМ не углядел... А кому нужна эта очередь и эти оценки??? Почему самый крутой банк забыл что тут все для клиентов??? Почему мы перестали их слышать?? Только очередь, следующий, поставьте мне 10... Пока банк будет работать только на МП и премию РУКУ банк так и будет в рейтинге 108. И никакой соц пакет не спасет Великий Банк. (кстати соцпакет тоже стал не вау).

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