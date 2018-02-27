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|Все понравилось (Краснодар)
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К сожалению, не попала на работу в этот банк (не хватило документов). Но, хочу отметить,что понравилось отношение сотрудников банка. В самом офисе приветливые специалисты, грамотная управляющая, специалист из отдела персонала Нина (Санкт Петербург)- все подробно объяснила, пошла на встречу при небольших сложностях. Служба безопасности вежливые (в отличии от того же Бина), все проверили в трёхдневный срок, без затягиваний.
Не понимаю почему все ругают этот банк, с удовольствием бы работала в нем, отношение хорошее, успела и с сотрудниками пообщаться. Наверное, отзывы пишут те,кто никогда не работал и считает,что пришел в детский сад и с ним должны нянчиться.
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Samira1 • несостоявшийся сотрудник
27.02.2018 10:12
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Ответ банка:
Уважаемый Автор!
Благодарим Вас за то, что Вы поделились положительными эмоциями о взаимодействии с нашим Банком. Сожалеем, что Ваша кандидатура не была утверждена!
С уважением, ПАО КБ "Восточный"
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