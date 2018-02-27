К сожалению, не попала на работу в этот банк (не хватило документов). Но, хочу отметить,что понравилось отношение сотрудников банка. В самом офисе приветливые специалисты, грамотная управляющая, специалист из отдела персонала Нина (Санкт Петербург)- все подробно объяснила, пошла на встречу при небольших сложностях. Служба безопасности вежливые (в отличии от того же Бина), все проверили в трёхдневный срок, без затягиваний.

Не понимаю почему все ругают этот банк, с удовольствием бы работала в нем, отношение хорошее, успела и с сотрудниками пообщаться. Наверное, отзывы пишут те,кто никогда не работал и считает,что пришел в детский сад и с ним должны нянчиться.