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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Оплата стажировки в Сбербанке плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте!
Прошла стажировку в Сбербанке в городе Орске. По окончании стажировки должны были произвести выплату, в течение двух недель средства не переведены на счет. Службу безопасности прошла. По итогу стажировки вакансия оказалась закрыта. Девочка с декрета вышла и вакансия обнулилась. Но стажировка пройдена. Оплаты не произведена.
valeeva_000бывший сотрудник
27.02.2018 11:51
1 комментарий
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Сбербанк России
Представитель банка
27.02.2018 14:39
valeeva_000, добрый день!

Спасибо большое за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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