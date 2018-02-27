Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Оплата стажировки в Сбербанке
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте!
Прошла стажировку в Сбербанке в городе Орске. По окончании стажировки должны были произвести выплату, в течение двух недель средства не переведены на счет. Службу безопасности прошла. По итогу стажировки вакансия оказалась закрыта. Девочка с декрета вышла и вакансия обнулилась. Но стажировка пройдена. Оплаты не произведена.
|
0
valeeva_000 • бывший сотрудник
27.02.2018 11:51
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Спасибо большое за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу вас ответить мне на личное сообщение, которое я вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.