Здравствуйте!

Прошла стажировку в Сбербанке в городе Орске. По окончании стажировки должны были произвести выплату, в течение двух недель средства не переведены на счет. Службу безопасности прошла. По итогу стажировки вакансия оказалась закрыта. Девочка с декрета вышла и вакансия обнулилась. Но стажировка пройдена. Оплаты не произведена.