Доброго времени суток. Хочу поделиться впечатлениями о работе в Банке Русский Стандарт в г. Набережные Челны.



Закончила я институт в 2016 году и устал вопрос о трудоустройстве. На тот момент Подруга уже работала в Банке Русский Стандарт в магазине Ninel, хорошо отзывалась о банке как о работодателе, она и посоветовала мне устроиться в БРС. Заполнила я резюме и на след. день мне и позвонили и пригласили на собеседование. Сотрудник службы персонала достаточно приятная девушка (к сожалению, не запомнила не имя) подробно рассказала о вакансии, обязанностях и во многом благодаря ей я выбрала БРС. После собеседования меня направили на обучение, которое длилось 5 дней. Материала для изучения было много, но это меня не останавливало. По итогам обучения, я успешно сдала аттестацию и была зачислена в штат.



Меня определили в магазин техники ДНС, что на улице пр-кт Мира, и я с нетерпение стала ждать первого рабочего дня. Знакомство с коллективом было комфортным. Мне достаточно быстро удалось влиться в небольшой, но сплоченный коллектив.



Первые полгода мне было тяжело: новая для меня сфера деятельности, большой круг общения, и все люди разные,+ большой объём информации. Но благодаря моему наставнику Екатерине (я работала с ней в 1 смене), которая с удовольствием учила меня, передавала свой опыт, постепенно жизнь вошла в колею, ошибок стала допускать меньше.

Да, надо отдельно сказать по поводу начальства. Мой ведущий специалист всегда с пониманием относился ко мне, если надо -шёл навстречу и вообще грамотно и быстро решал все возникающие проблемы. Однажды мне нужно было переподписать договор (мною была допущена ошибка) и у меня не получалось договориться с клиентом о встрече (он то был занят, то не брал трубку), а сроки исправления поджимали. Я очень переживала по этому поводу, т.к. Боялась депремирования. Рассказала своему руководителю - и в течении 2 дней ошибка была исправлена. Он поговорил с клиентом и назначил ему встречу уже в офисе. Так что с руководством мне тоже повезло, причём Очень!



Да и зарплата поначалу небольшая, как и у всех начинающих , потом неуклонно пошла вверх. В общем, что обещали на собеседовании, то и платили, может даже и побольше.



Ну и напоследок хочу добавить: не слушайте и не читайте тех, кто проработав пару месяцев , пишет негативные отзывы. Если вы готовы работать и зарабатывать, если вы действительно хотите работать в стремительно развивающейся организации, то этот банк для Вас. Не бойтесь трудностей, они везде есть!