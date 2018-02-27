Добрый день. Работаю в Банке Русский Стандарт с сентября 2005 года, вот уже 13 лет. Начинала свой путь в БРС с обычного кредитного менеджера на торговой точке, через три месяца была переведена в ОКПФЛ, где работала специалистом по работе с клиентами. И уже через полтора года (2007) в нашем городе построили первое отделение, в которое меня пригласили работать Директором Отделения. Успела даже побыть Начальником ОСОиКП, когда у нас было несколько отделений в области. За это время было всякое, но главное это Дружный, отзывчивый коллектив, и не смотря ни на что команда всегда вместе. В БРС я пережила два кризиса и при этом до сих пор нахожусь в этом Банке, поскольку здесь действительно комфортно работать, есть условия, главное это то, что в БРС самая лучшая команда, сотрудники всегда Вместе и этим все сказано. Сейчас я работаю Руководителем ККО и хоть я только не давно вышла из декретного отпуска, но у меня ощущения будто я никуда не уходила и всё это время была на работе. Команда БРС - это самая лучшая команда. Мы вместе!!!!