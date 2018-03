Когда-то столкнулась с одной я дилеммой,

В работе нуждалась, а выбора нет:

Найти "удалёнку" казалось проблемой,

И все говорили вокруг: "Это бред".



Но вот на Тинькофф я однажды наткнулась,

Вакансию с фразой: "трудись на дому".

И снова с сомнением сразу столкнулась:

Быть может попробовать всё самому?



Не верить тому, кто твердит "невозможно"?

Ведь злых языков очень много вокруг.

Решилась попробовать - вдруг всё же можно?

И в жизни моей повернулось всё вдруг.



Я помню все страхи, волненье, ошибки,

Поддержку друзей, руководства, родных.

И каждый мой день начинался с улыбки,

От юмора наших коллег дорогих.



С Тинькофф обучались мы многому вместе:

Он мне показал, как поверить в себя.

С тех пор я ни дня не стояла на месте,

За это, мой банк, обожаю тебя!



Отдельно спасибо за всё нашей Лене:

За юмор, терпенье, ёё доброту,

Она терпит всё, кроме ора и лени,

Спасибо, насяльника, we are love you!



И Аню, конечно, мы выделим нашу

Она наша фея, наша добрая зам.

И хоть мы, конечно, порой ералашим,

Она нафеячит успехов всем нам.



Спасибо, ребята, за время, что вместе

Работаем, всем ипотеку даем.

Впервые я чувствую, что здесь я на месте,

На месте, действительно, честно, своём.



With Love