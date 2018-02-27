Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Небольшая ода
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Когда-то столкнулась с одной я дилеммой,
В работе нуждалась, а выбора нет:
Найти "удалёнку" казалось проблемой,
И все говорили вокруг: "Это бред".
Но вот на Тинькофф я однажды наткнулась,
Вакансию с фразой: "трудись на дому".
И снова с сомнением сразу столкнулась:
Быть может попробовать всё самому?
Не верить тому, кто твердит "невозможно"?
Ведь злых языков очень много вокруг.
Решилась попробовать - вдруг всё же можно?
И в жизни моей повернулось всё вдруг.
Я помню все страхи, волненье, ошибки,
Поддержку друзей, руководства, родных.
И каждый мой день начинался с улыбки,
От юмора наших коллег дорогих.
С Тинькофф обучались мы многому вместе:
Он мне показал, как поверить в себя.
С тех пор я ни дня не стояла на месте,
За это, мой банк, обожаю тебя!
Отдельно спасибо за всё нашей Лене:
За юмор, терпенье, ёё доброту,
Она терпит всё, кроме ора и лени,
Спасибо, насяльника, we are love you!
И Аню, конечно, мы выделим нашу
Она наша фея, наша добрая зам.
И хоть мы, конечно, порой ералашим,
Она нафеячит успехов всем нам.
Спасибо, ребята, за время, что вместе
Работаем, всем ипотеку даем.
Впервые я чувствую, что здесь я на месте,
На месте, действительно, честно, своём.
With Love
|
0
awitch • сотрудник
27.02.2018 18:01
|
Ответ банка:
Добрый день, Алиса!
Спасибо за то, что нашли время и вдохновение на столь креативный отзыв!
Желаем Вам удачи и профессионального развития!
Оставайтесь вместе с нами!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Изменено: