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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Когда-то столкнулась с одной я дилеммой,
В работе нуждалась, а выбора нет:
Найти "удалёнку" казалось проблемой,
И все говорили вокруг: "Это бред".

Но вот на Тинькофф я однажды наткнулась,
Вакансию с фразой: "трудись на дому".
И снова с сомнением сразу столкнулась:
Быть может попробовать всё самому?

Не верить тому, кто твердит "невозможно"?
Ведь злых языков очень много вокруг.
Решилась попробовать - вдруг всё же можно?
И в жизни моей повернулось всё вдруг.

Я помню все страхи, волненье, ошибки,
Поддержку друзей, руководства, родных.
И каждый мой день начинался с улыбки,
От юмора наших коллег дорогих.

С Тинькофф обучались мы многому вместе:
Он мне показал, как поверить в себя.
С тех пор я ни дня не стояла на месте,
За это, мой банк, обожаю тебя!

Отдельно спасибо за всё нашей Лене:
За юмор, терпенье, ёё доброту,
Она терпит всё, кроме ора и лени,
Спасибо, насяльника, we are love you!

И Аню, конечно, мы выделим нашу
Она наша фея, наша добрая зам.
И хоть мы, конечно, порой ералашим,
Она нафеячит успехов всем нам.

Спасибо, ребята, за время, что вместе
Работаем, всем ипотеку даем.
Впервые я чувствую, что здесь я на месте,
На месте, действительно, честно, своём.

With Love
awitch • сотрудник
27.02.2018 18:01
Ответ банка:
Добрый день, Алиса!
Спасибо за то, что нашли время и вдохновение на столь креативный отзыв!
Желаем Вам удачи и профессионального развития!
Оставайтесь вместе с нами!

С уважением,
Команда Тинькофф Банка
2 комментария
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kanaeff
27.02.2018 23:15
не минуло и года с момента написания предыдущего отзыва smile:D
awitch
Автор отзыва
01.03.2018 13:17
kanaeff, и? Да, представляете, у меня за этот год мнение о своем работодателе не изменилось (если только в лучшую сторону) - бывает же такое, да? smile:o Прям чудеса в решете, воистину о_О

Изменено: awitch - 01.03.2018 13:39
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