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Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона

Рейтинг кредитов на рефинансирование миллиона
исследование Банки.ру — февраль, 2018
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Опыт работы в Челябинске плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день, прочитала один из отзывов, все что написано чистая правда. Некоторые люди собирают премии с подчиненных и учат этому начальников отделов и управляющих дом. офисов, те в свою очередь быстро усваивают урок наполняют себе корманы, и делятся с правящей коалицией. Если ты против данного режима, то тебе не по пути. Тебя начинают обвинять в неэффективности при всех сотрудниках оскорбляют и просят за каждый шаг объяснительную. Коллеги перестают с тобой общаться, боясь попасть в немилость. Некоторые руководители любят в 23-00 давать задание по Вайбер, делая вид, что они работают, на эти сообщения необходимо обязательно отвечать, не ответишь объяснительная.

Если ты планируешь декрет, тебе скажут надо увольняться, нам такие не нужны. Полное нарушение трудового законодательства, которое эти люди абсолютно не знают, когда им говоришь о пунктах трудового кодекса они очень удивлены, что такое есть. Очень любят собирать около себя людей, которые им докладывают все то что происходит в Банке за это им рисуют показатели. Очень любят людей, которые рисуют показатели, например выпуская каждый месяц карты на одних и тех же людей и т.д. Такие люди у них в почете, реальные показатели не важны, важно, что нарисовано, я работала с физическими лицами, людям не полностью говорят информацию о ИСЖ и НСЖ, люди приходят за вкладами, уходят со страховыми полисами, потом возвращаются в слезах, ничего сделать не могут, они же сами все подписали.
Workchelбывший сотрудник
27.02.2018 18:52
Ответ банка:
Добрый день.
Спасибо за Ваше сообщение. Мы хотели бы подробно разобраться в этой ситуации. Свяжитесь с нами, пожалуйста, по электронной почте people@binbank.ru.

С уважением,
Департамент персонала
2 комментария
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Ive
28.02.2018 22:05
Отзыв написан в связи с предстоящим объединением банков Открытие, РГС и бина?
Чтобы были информационные поводы убрать текущих "руководителей"???
Eschbeta
01.03.2018 12:03
По комментарию Ive, отзыв написан прежде всего для клиентов банка а также для кандидатов, устраивающихся на работу в БИН (в объединенный банк). Также предположу, что высшее руководство объединенного банка будет более конструктивно, и не станет содержать номинальных сотрудников, искусственно или обманом завышающих собственный рейтинг. Как бывший сотрудник БИНа подтверждаю всё изложенное в комментариях Workchel и nobankbi!!!!
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