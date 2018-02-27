Добрый день, прочитала один из отзывов, все что написано чистая правда. Некоторые люди собирают премии с подчиненных и учат этому начальников отделов и управляющих дом. офисов, те в свою очередь быстро усваивают урок наполняют себе корманы, и делятся с правящей коалицией. Если ты против данного режима, то тебе не по пути. Тебя начинают обвинять в неэффективности при всех сотрудниках оскорбляют и просят за каждый шаг объяснительную. Коллеги перестают с тобой общаться, боясь попасть в немилость. Некоторые руководители любят в 23-00 давать задание по Вайбер, делая вид, что они работают, на эти сообщения необходимо обязательно отвечать, не ответишь объяснительная.



Если ты планируешь декрет, тебе скажут надо увольняться, нам такие не нужны. Полное нарушение трудового законодательства, которое эти люди абсолютно не знают, когда им говоришь о пунктах трудового кодекса они очень удивлены, что такое есть. Очень любят собирать около себя людей, которые им докладывают все то что происходит в Банке за это им рисуют показатели. Очень любят людей, которые рисуют показатели, например выпуская каждый месяц карты на одних и тех же людей и т.д. Такие люди у них в почете, реальные показатели не важны, важно, что нарисовано, я работала с физическими лицами, людям не полностью говорят информацию о ИСЖ и НСЖ, люди приходят за вкладами, уходят со страховыми полисами, потом возвращаются в слезах, ничего сделать не могут, они же сами все подписали.