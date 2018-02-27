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Всем доброго времени суток. Меня зовут Дерюгин Александр Олегович. Хотелось бы поделиться своим опытом работы в АО «Банк Русский Стандарт».
В 2015 году я закончил высшее учебное заведение и начал искать себе работу. Опыта работы у меня не было – я искал организацию куда можно устроиться без опыта и где есть обучение. На тот момент я активно изучал рынок труда и ходил на множество собеседований.
Мой выбор пал на АО Банк «Русский Стандарт».
Преимущества данной вакансии:
1) Возможность трудоустроиться без опыта работы в банковской сфере
2) Предлагаемая заработная плата выше средней по отрасли
3) Прозрачная система премирования, с выплатой зарплаты на карту Банка, что немаловажно для молодого специалиста
4) Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
5) Возможность карьерного роста
6) Развитая корпоративная культура
Ознакомившись с вакансией в интернете, я оставил отклик и на следующий день мне поступило приглашение на собеседование. Офис Банка находится в самом центре Екатеринбурга – туда я и пришел на собеседование. Интервью проходило в 2 этапа:
1) Рассказ HR-специалиста
2) Интервью с руководителем – Главным специалистом – Руководителем группы Смысловым Игорем Николаевичем
После этого я был записан на обучение, которое вел профессиональный бизнес тренер. На тот момент у меня было высшее экономическое образование, но за время обучения я понял, что о банковской сфере я ничего совершенно не знаю. 2 недели обучения для меня были более чем насыщенные, иногда даже у меня проскальзывала мысль – если не пройду по конкурсу, то останусь всё равно в плюсе, так как обучение кардинально поменяло мой взгляд на банковскую систему нашей страны.
В конечном итоге обучение я прошел успешно, сдал все тесты, прошел все проверки и 1 февраля 2016 года был трудоустроен на должность Старшего специалиста группы дистанционного сбора Кредитного отдела Кредитного управления Кредитно-кассового офиса «Екатеринбург – Региональный центр». На этом моё обучение в данной организации не закончилось, меня активно привлекали на Круглые столы по обмену опытом, в меня активно вкладывали знания мой наставник и руководитель группы.
Данная сфера работы оказалась для меня очень интересной, я старался развивать себя и свои знания в сфере взыскания задолженности и через полгода был переведен в Hard Collection на работу с тяжелыми клиентами.
Что мне нравится в данном работодателе – так это то что все старания будут вознаграждены не только материально, но и очень быстро можно продвигаться по карьерной лестнице.
В мае 2017 года я был зачислен в программу «Кадровый резерв» - в 20 лучших сотрудников со всей страны и назначен на должность Ведущего специалиста – руководителя группы. «Кадровый резерв» — это возможность продолжить своё обучение в Банке, но не как сотрудник, а как уже управленец – руководитель. Я прошел цикл тренингов в разных уголках страны (Казань, Москва, Ростов-на-Дону). Тренинги вели тренера П.Евгений и Н.Татьяна – огромное им спасибо за вклад в моё развитие. Параллельно с участием в программе «Кадровый резерв» Банк начал активно развивать корпоративную культуру. Существуют корпоративный сайт, корпоративный Instagram, корпоративные выходные. Сотрудники банка активно участвуют в благотворительности, в различных спортивных мероприятиях. Почти все мои друзья теперь – это мои коллеги.
На должности Ведущего специалиста руководителя группы я стал немного по-другому воспринимать своего Работодателя. Я понял, что все руководители напрямую заинтересованы в развитии каждого сотрудника, в увеличении его заработной платы. В своих первых управленческих решениях мне активно помогал Начальник Кредитного Управления В. Николай Анатольевич. Под его чутким руководством мне удалось создать высококлассную команду из 10 специалистов, и награда последовала сама-собой – уже через полгода я был назначен Главным специалистом – руководителем уже 4-х групп, с подчинением уже более 30 сотрудников.
На текущий момент я продолжаю работать в данной организации. Русский Стандарт – это место, где сам сотрудник строит свой доход и свою карьеру. В структуре Банка нет ни одного руководителя который бы пришел со стороны, абсолютно все начинали так же, как и я. Банк Русский Стандарт – это та организация, в которой можно работать всю жизнь, быть уверенным в завтрашнем дне. Я всем рекомендую трудоустройство в данный Банк.
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reft1004 • сотрудник
27.02.2018 19:19
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Ответ банка:
Здравствуйте, Александр!
Благодарим Вас за такой подробный отзыв о работе в Банке и теплые слова в адрес коллег. Мы обязательно передадим их руководству и тренерам.
Мы очень рады, что работая в Русском Стандарте, Вы нашли то, что искали – интересную работу, профессиональную команду, возможность развития и хороших друзей!
Желаем Вам успехов и дальнейшего развития!
С уважением,
Ходырев Алексей
АО «Банк Русский Стандарт»
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