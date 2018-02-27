Всем доброго времени суток. Меня зовут Дерюгин Александр Олегович. Хотелось бы поделиться своим опытом работы в АО «Банк Русский Стандарт».



В 2015 году я закончил высшее учебное заведение и начал искать себе работу. Опыта работы у меня не было – я искал организацию куда можно устроиться без опыта и где есть обучение. На тот момент я активно изучал рынок труда и ходил на множество собеседований.

Мой выбор пал на АО Банк «Русский Стандарт».



Преимущества данной вакансии:

1) Возможность трудоустроиться без опыта работы в банковской сфере

2) Предлагаемая заработная плата выше средней по отрасли

3) Прозрачная система премирования, с выплатой зарплаты на карту Банка, что немаловажно для молодого специалиста

4) Официальное трудоустройство согласно ТК РФ

5) Возможность карьерного роста

6) Развитая корпоративная культура



Ознакомившись с вакансией в интернете, я оставил отклик и на следующий день мне поступило приглашение на собеседование. Офис Банка находится в самом центре Екатеринбурга – туда я и пришел на собеседование. Интервью проходило в 2 этапа:

1) Рассказ HR-специалиста

2) Интервью с руководителем – Главным специалистом – Руководителем группы Смысловым Игорем Николаевичем

После этого я был записан на обучение, которое вел профессиональный бизнес тренер. На тот момент у меня было высшее экономическое образование, но за время обучения я понял, что о банковской сфере я ничего совершенно не знаю. 2 недели обучения для меня были более чем насыщенные, иногда даже у меня проскальзывала мысль – если не пройду по конкурсу, то останусь всё равно в плюсе, так как обучение кардинально поменяло мой взгляд на банковскую систему нашей страны.



В конечном итоге обучение я прошел успешно, сдал все тесты, прошел все проверки и 1 февраля 2016 года был трудоустроен на должность Старшего специалиста группы дистанционного сбора Кредитного отдела Кредитного управления Кредитно-кассового офиса «Екатеринбург – Региональный центр». На этом моё обучение в данной организации не закончилось, меня активно привлекали на Круглые столы по обмену опытом, в меня активно вкладывали знания мой наставник и руководитель группы.



Данная сфера работы оказалась для меня очень интересной, я старался развивать себя и свои знания в сфере взыскания задолженности и через полгода был переведен в Hard Collection на работу с тяжелыми клиентами.

Что мне нравится в данном работодателе – так это то что все старания будут вознаграждены не только материально, но и очень быстро можно продвигаться по карьерной лестнице.



В мае 2017 года я был зачислен в программу «Кадровый резерв» - в 20 лучших сотрудников со всей страны и назначен на должность Ведущего специалиста – руководителя группы. «Кадровый резерв» — это возможность продолжить своё обучение в Банке, но не как сотрудник, а как уже управленец – руководитель. Я прошел цикл тренингов в разных уголках страны (Казань, Москва, Ростов-на-Дону). Тренинги вели тренера П.Евгений и Н.Татьяна – огромное им спасибо за вклад в моё развитие. Параллельно с участием в программе «Кадровый резерв» Банк начал активно развивать корпоративную культуру. Существуют корпоративный сайт, корпоративный Instagram, корпоративные выходные. Сотрудники банка активно участвуют в благотворительности, в различных спортивных мероприятиях. Почти все мои друзья теперь – это мои коллеги.



На должности Ведущего специалиста руководителя группы я стал немного по-другому воспринимать своего Работодателя. Я понял, что все руководители напрямую заинтересованы в развитии каждого сотрудника, в увеличении его заработной платы. В своих первых управленческих решениях мне активно помогал Начальник Кредитного Управления В. Николай Анатольевич. Под его чутким руководством мне удалось создать высококлассную команду из 10 специалистов, и награда последовала сама-собой – уже через полгода я был назначен Главным специалистом – руководителем уже 4-х групп, с подчинением уже более 30 сотрудников.



На текущий момент я продолжаю работать в данной организации. Русский Стандарт – это место, где сам сотрудник строит свой доход и свою карьеру. В структуре Банка нет ни одного руководителя который бы пришел со стороны, абсолютно все начинали так же, как и я. Банк Русский Стандарт – это та организация, в которой можно работать всю жизнь, быть уверенным в завтрашнем дне. Я всем рекомендую трудоустройство в данный Банк.