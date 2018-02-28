Вход
Поиск
ЦБ 08.03 с 13.03 ММВБ Нефть
USD 56,80 -0,19 56,61 56,91 65,17
EUR 70,53 -0,73 69,80 70,17
Рейтинг рублевых вкладов

Рейтинг рублевых вкладов в банках топ-100
исследование Банки.ру — февраль, 2018
к списку банков | • информация о банке «Совкомбанк»
смотреть все отзывы банка (156)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Почему нет обеденного перерыва или хотя бы комнаты приема пищи? не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день. В МО график работы с 9 утра до 6 вечера без перерыва!!! Работает один сотрудник. Как работать без обеда, без возможности сходить в туалет, ведь офис всегда должен быть открыт?
vesna2018 • сотрудник
28.02.2018 08:17
6 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Роман Мазетов
Представитель банка
28.02.2018 10:31
Добрый день!
О каком офисе идет речь? Представьтесь, пожалуйста.
vesna2018
Автор отзыва
28.02.2018 12:44
Добрый день! Скорее всего после моего бунта на корабле меня уберут. И тогда и вам напишу ответ. Банк дал мне колоссальный опыт. Спасибо. Жалко уходить. Жалко видеть как профессионалов-коллег подводят к увольнению с помощью вранья. Меня, Роман, просто вынудили искать помощи у Вас. Может вы услышите нас. И другим после меня будет работать легче в плане эмоциональном.
Plutus
28.02.2018 13:01
Ужас, лишь бы точку открыть и начать зарабатывать, а как же люди? Автор, держитесь там.
Роман Мазетов
Представитель банка
28.02.2018 18:22
vesna2018, уточните Ваши ФИО и БГ в личном сообщении.
1986Nataliya
28.02.2018 20:28
Абсолютно согласна, сколько я ни работала в МО нет ни обеденной зоны, ни времени для обеда!!!! А ККО сажают работать с 9 до 7 без обеда это вообще как???? Лично на мой вопрос, когда обедать??? Мне было сказала у тебя есть 4 раза в день по 15 минут на перерыв!!!! А где их взять эти 15 минут когда сидит работаешь и толпа народу?????
vesna2018
Автор отзыва
28.02.2018 22:29
Роман, наверно есть алгоритм и всем ФК, кто работает по такой схеме будет в итоге интересно узнать. Разместите его на корпоративном портале. Если как предыдущий комментатор написал, что 4 раза по 15 минут- уже прогресс, значит где-то есть перерыв. Но как это в жизнь внедрить? Закрыть офис на 15 мин и повесить табличку перерыв 15 мин и бежать в туалет? Но тогда основное объявление на банке , где указано без обеда и перерыва является неверным, и клиенты будут недовольны. Или не закрывать офис , ставить табличку на стол ФК с написанной фразой перерыв 15 мин ? Но тогда , пока сам ФК в туалете, зал остается пустым, документы и печати также в зале, опасно, вдруг кто-нибудь в это время зайдет. Таких офисов много, думаю, всем интересно как в итоге поступать?

Изменено: vesna2018 - 01.03.2018 08:32
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (156)