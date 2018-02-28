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|Почему нет обеденного перерыва или хотя бы комнаты приема пищи?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день. В МО график работы с 9 утра до 6 вечера без перерыва!!! Работает один сотрудник. Как работать без обеда, без возможности сходить в туалет, ведь офис всегда должен быть открыт?
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vesna2018 • сотрудник
28.02.2018 08:17
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О каком офисе идет речь? Представьтесь, пожалуйста.
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